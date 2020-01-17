У Миколаєві тарифи на опалення, попри вимогу Кабміну, не знизять — ОДА

Дві теплопостачальні організації, які забезпечують теплом півмільйонне місто Миколаїв - Миколаївська ТЕЦ і КП «Миколаївоблтеплоенерго» - тарифи на опалення, як того вимагав Кабмін, не знизять. Більше того, НКРЕКП затвердило новий тариф на тепло, який на 30 відсотків більше нинішнього.

Про це стало відомо 16 січня під час пресконференції в Миколаївській ОДА, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Миколаївська ТЕЦ та "Миколаївоблтеплоенерго" є ліцензіатами НКРЕКП. Тобто Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, затверджує тарифи для наших підприємств і самовільно змінювати їх ми не маємо права. Ще наприкінці грудня ми направили в НКРЕКП листи з проханням роз'яснити, як діяти стосовно постанови КМУ №1082 від 24 грудня 2019 року (де йдеться про вимогу зниження вартості тепла — ред.), проте відповіді досі не отримали", - розповіли керівники теплозабезпечуючих підприємств Юрій Кишко та Микола Логвінов.

Більше того, за їх словами, НКРЕКП з січня цього року підвищила тарифи на послуги Миколаївоблтеплоенерго і Миколаївської ТЕЦ приблизно на 30 відсотків.

Зокрема, якщо вартість однієї гігакалорії досі складала 1480 гривень, то віднині вона становитиме 1947 гривень. Щоправда, для населення нові тарифи обіцяють застосовувати вже в наступному опалювальному сезоні.

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Як уже повідомляв Укрінформ, мешканці Миколаєва отримали завищені платіжки за подане тепло у грудні минулого року, попри те, що уряд розпорядився знизити тарифи.

Це викликало хвилю обурень. Але міський голова Олександр Сєнкевич запевнив що «міська влада на тарифи не впливає», хоч напередодні заявив, що, за їхніми розрахунками, вартість тепла має знизитися приблизно на 20 відсотків.