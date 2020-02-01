Після президентської наради на Харківщині оголосили підозри понад 30 “чорним лісорубам”

Від часу проведення в Харкові наради під головуванням Президента Володимира Зеленського, присвяченої "чорним порубкам", правоохоронці оголосили підозри вже 33 працівникам держлісгоспів регіону.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в пресслужбі прокуратури Харківської області.

«Під процесуальним керівництвом прокуратури області слідчими Територіального управління ДБР, розташованим у м. Полтаві, з 11 лісових господарств, які здійснюють свою діяльність на території області виявлено допущені посадовцями правопорушення у 7 лісгоспах, 33 особам повідомлено про підозру. Сума збитків у цих провадженнях загалом становить 138 млн грн», - заявили у прокуратурі.

Як повідомляв Укрінформ, 17 липня 2019 року в НДІ лісового господарства та агролісомеліорації пройшла нарада під керівництвом Президента. Глава держави закликав правоохоронців посилити боротьбу з незаконною природно-ресурсною господарською діяльністю у Харківській області.

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Під час цієї робочої поїздки на Харківщину Володимир Зеленський з гелікоптера оцінив масштаби катастрофічної вирубки лісів у регіоні.