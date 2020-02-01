У Чернівцях після критики Зеленського вирішили знизити тариф на тепло

У Чернівцях вирішили знизити тариф на тепло для населення після критики Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook.

"Оперативна реакція на зауваження Президента України про те, чому Чернівці не зменшили платіжки за тепло для населення у грудні 2019 року. Скликав на нараду міського голову, голів фракцій міської ради та директора теплопостачального підприємства. Попри політичні розбіжності, досягнуто результату на користь кожної чернівецької родини, яка споживає централізоване міське тепло. Директор МКП "Чернівцітеплокомуненерго" у присутності міського голови та депутатів пообіцяв негайно знизити вартість за тепло", - написав керівник облдержадміністрації.

У коментарі кореспонденту Укрінформу міський голова Чернівців Олексій Каспрук заявив, що зниження тарифу на тепло для населення відбудеться за рахунок фінансової допомоги теплокомуненерго з міського бюджету.

"Міському бюджету такий перерахунок обійдеться у 10 млн гривень. Зниження тарифу загрожує зупинкою теплопостачання в місті. Аби такого не сталося, відшкодовуватимемо знижку з міського бюджету, який складається з податків чернівчан", - зазначив Каспрук.

Як повідомлялося, 26 грудня Кабінет міністрів оприлюднив постанову, що дозволяє теплопостачальникам перераховувати платіжки у випадку зниження ціни на газ порівняно з уже закладеною у тарифі. За словами Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, рішення уряду дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%.

Зеленський 31 січня провів нараду з питань тарифів на послуги теплопостачання і доручив, зокрема, отримати пояснення від місцевої влади Чернівецької та Миколаївської областей, де для зниження тарифів у платіжках за тепло не було зроблено нічого.

Фото: Сергій Осачук/FB