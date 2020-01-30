“Terra incognita”: у Миколаєві проходить виставка до 200-річчя відкриття Антарктиди

У Миколаївському музеї суднобудування і флоту представлена унікальна виставка «Terra incognita», присвячена 200-літтю відкриття шостого континенту – Антарктиди.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила завідувачка музею Тетяна Мітковська.

«У нас відкрилася чудова виставка з унікальними рідкісними експонатами, присвячена 200-літтю відкриття шостого континенту – Антарктиди. Тут представлено понад сто експонатів. Серед них - макет шлюпа “Мирний”, старовинні навігаційні прилади та інструменти, зразки фауни Південних морів, авторські світлини учасників антарктичних експедицій, зразки одягу, який виготовлений за старовинними лекалами», - розповіла Мітковська.

Окрема частина виставки присвячена висвітленню діяльності української антарктичної наукової станції «Академік Вернадський». Також чимало уваги приділено морякам – учасникам експедиції, життєдіяльність яких тісно пов’язана з містом Миколаєвом. Зокрема, це адмірали Михайло Лазарєв та Фадей Беллінсгаузен.

Цікавий факт: у краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми» міста Миколаєва знаходиться мідний географічний глобус. Його унікальність полягає в тому, що на ньому ще не було позначено Антарктиди, яку відкрили пізніше, аніж він з’явився.

На базі виставки будуть проводитись тематичні екскурсії, музейні уроки «Відкриття Антарктиди», майстер-класи з малювання та заходи в межах культурно-просвітницького проєкту «Наші земляки – видатні флотоводці, дослідники, географи, вчені, мандрівники».

Фото: svidok.info