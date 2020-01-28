У Харкові спростували фейк про китайського студента з коронавірусом

У Харківській обласній державній адміністрації заявили, що коронавірус у студента з Китаю, який уже два тижні лікується від пневмонії в обласній інфекційній лікарні, не підтверджено.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі ОДА з посиланням на дані обласного управління охорони здоров'я.

"На даний момент підтверджених випадків коронавірусу 2019 nCoV у Харківській області немає. Що стосується пацієнта з Китаю, інформацію про якого поширили деякі ЗМІ, можемо повідомити, що два тижні тому в Харківську обласну інфекційну лікарню дійсно потрапив китайський студент з діагнозом пневмонія. На даний момент він видужав і готується до виписки. Коронавірус у пацієнта не підтверджений", - заявили в ОДА.

Як повідомлялося, у Китаї з грудня реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (nCoV). Попередньо визначено, що джерелом коронавірусу можуть бути тварини.

Випадки захворювання уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, РФ, Франції та Австралії. За останніми даними, внаслідок захворювання померли понад 100 осіб, а кількість інфікованих становить більш як 4500 людей.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.