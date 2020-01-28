В Ізмаїлі у зв'язку з грипом і вітрянкою закрили на карантин частину шкіл і дитсадків

В Ізмаїлі (Одеська область) через грип і вітрянку 28 січня оголошено 5-денний карантин у кількох загальноосвітніх школах і дошкільних закладах.

Про це мер Ізмаїла Андрій Абрамченко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«У зв'язку зі зростанням випадків захворюваності на ГРВІ та поодинокими випадками вітряної віспи з 28 січня для проведення профілактичних заходів тимчасово припинені заняття в Ізмаїльському українському ліцеї ім. Тараса Шевченка, загальноосвітній школі №2, а також у ряді класів школи №1 (класи 2-в і 2-б) і №3 (класи 1 і 4)», - зазначив Абрамченко.

За його словами, на профілактику також закриті дитсадок «Ручеек» і ряд груп у дитсадку «Теремок».

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«Моніторинг ведеться щодня. Профілактичні заходи розраховані на п'ять днів», - додав мер Ізмаїла.

Варто зазначити, що загалом в Ізмаїлі півтора десятка загальноосвітніх шкіл.