У Дніпрі горіла ветлікарня — врятували п'ятьох кошенят і двох цуценят

У Дніпрі горіла лікарня ветеринарної медицини.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

«28-го січня о 03:59 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в лікарні ветеринарної медицини на вулиці Космічна, Соборного району міста Дніпро. За викликом негайно виїхали чергові відділення 1-ої, та 19-ої державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області», - йдеться у повідомленні.

Рятувальники встановили, що пожежа сталася у підвальному приміщенні. У вогні загинули близько 100 щурів та мишей, пошкоджено меблі, стелажі з полицями, клітки для тварин та інфрачервоні лампи. Врятувати вдалося п'ятьох кошенят і двох цуценят.

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Загальна площа пожежі склала 15 кв. метрів.

Пожежу локалізовано о 04:43 та ліквідовано о 05:23.

Фото: ДСНС