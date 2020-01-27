Стала відома можлива причина пожежі у будівлі МКМС
Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії у Facebook.
"За попередньою інформацією, причиною пожежі стала несправність проводки, що і спричинило задимлення будівлі", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що 27 січня о 10:14 у Шевченківському районі столиці в триповерховій будівлі Міністерства культури, молоді та спорту виникло задимлення, унаслідок займання у підвальному приміщенні споруди.
На той момент, як зазначається, у будівлі міністерства чергували військовослужбовці 22-ї бригади охорони дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав НГУ, які й викликали рятувальників та карети швидкої допомоги на місце пригоди.
Наголошується, що до приїзду рятувальників нацгвардійці змогли евакуювати 220 осіб персоналу, який знаходився в будівлі.
Як повідомлялося, у приміщенні Міністерства культури, молоді та спорту на вул. Франка сталася пожежа. Задимлення на третьому поверсі виникло через займання у підвальному приміщенні будівлі.
Фото: Нацгвардія