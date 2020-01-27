Стала відома можлива причина пожежі у будівлі МКМС

За попередньою інформацією, причиною пожежі у адмінбудівлі Міністерства культури, молоді і спорту стала несправність проводки.

Про це повідомляє пресслужба Національної гвардії у Facebook.

"За попередньою інформацією, причиною пожежі стала несправність проводки, що і спричинило задимлення будівлі", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що 27 січня о 10:14 у Шевченківському районі столиці в триповерховій будівлі Міністерства культури, молоді та спорту виникло задимлення, унаслідок займання у підвальному приміщенні споруди.

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На той момент, як зазначається, у будівлі міністерства чергували військовослужбовці 22-ї бригади охорони дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав НГУ, які й викликали рятувальників та карети швидкої допомоги на місце пригоди.

Наголошується, що до приїзду рятувальників нацгвардійці змогли евакуювати 220 осіб персоналу, який знаходився в будівлі.

Як повідомлялося, у приміщенні Міністерства культури, молоді та спорту на вул. Франка сталася пожежа. Задимлення на третьому поверсі виникло через займання у підвальному приміщенні будівлі.

Фото: Нацгвардія