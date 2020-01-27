У Чернігові пам’ять жертв Голокосту вшанували в Березовому рову
Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.
"У Чернігові, біля групи братських могил жертв нацизму в урочищі "Березовий рів", зібралися представники влади, єврейських громад та організацій і просто мешканці міста, щоб згадати загиблих у тій страшній трагедії. Учасники заходу поклали квіти до монументу та хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх жертв Голокосту", - йдеться у повідомленні.У Чернігові вшанували пам’ять жертв Голокосту / Фото: Віктор Кошмал, Укрінформ
У Березовому рову Чернігова нацисти упродовж 1941-1943 років проводили масові розстріли євреїв. Також сюди, на околицю міста, у вантажних машинах вони привозили пацієнтів міської психоневрологічної лікарні - чоловіків, жінок і дітей. За свідченнями очевидців, у яру було розстріляно більш ніж 1500 людей. Пам’ятник жертвам встановили в 1963 році.
Загалом у Чернігівській області, за різними підрахунками, за період окупації було вбито від 2,7 до 6 тисяч євреїв.