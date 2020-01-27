У Чернігові пам’ять жертв Голокосту вшанували в Березовому рову

У Березовому рову в Чернігові, де під час Другої світової війни нацисти розстріляли понад півтори тисячі євреїв, пройшов мітинг із вшанування пам’яті жертв Голокосту.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"У Чернігові, біля групи братських могил жертв нацизму в урочищі "Березовий рів", зібралися представники влади, єврейських громад та організацій і просто мешканці міста, щоб згадати загиблих у тій страшній трагедії. Учасники заходу поклали квіти до монументу та хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх жертв Голокосту", - йдеться у повідомленні.

У Чернігові вшанували пам’ять жертв Голокосту / Фото: Віктор Кошмал, Укрінформ

У Березовому рову Чернігова нацисти упродовж 1941-1943 років проводили масові розстріли євреїв. Також сюди, на околицю міста, у вантажних машинах вони привозили пацієнтів міської психоневрологічної лікарні - чоловіків, жінок і дітей. За свідченнями очевидців, у яру було розстріляно більш ніж 1500 людей. Пам’ятник жертвам встановили в 1963 році.

Загалом у Чернігівській області, за різними підрахунками, за період окупації було вбито від 2,7 до 6 тисяч євреїв.