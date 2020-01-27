У Миколаєві вшанували пам'ять жертв Голокосту
Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.
«У Миколаєві вшанували пам'ять жертв Голокосту. Біля пам’ятного знаку, що розташований у сквері на розі пр. Богоявленського та Херсонського шосе, зібралися біля сотні містян. Саме на цьому місці у вересні 1941 року нацисти зібрали та вивезли на розстріл понад тисячу євреїв», - йдеться у повідомлені.
У Миколаєві вшанували пам'ять жертв Голокосту / Фото: Миколаївська міська рада
Зібрання розпочалось із молитви. Зачитав її головний рабин Миколаєва Шолом Готтліб. У молитві присутні згадали душі усіх загиблих. Опісля запалили лампадки біля пам'ятного знаку та поклали квіти.
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту щорічно відзначається 27 січня. Саме цього дня 1945 року бійці 1-го українського фронту визволили в’язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. Як повідомляє Український інститут національної пам'яті, офіційно визнано, що до 6 мільйонів євреїв було вбито протягом Голокосту, з них від 2,2 до 2,5 мільйона - на території колишнього Радянського Союзу.