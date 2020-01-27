У Миколаєві біля пам’ятного знака, встановленого на тому місці, де у 1941 році нацисти зібрали та вивезли на розстріл понад тисячу євреїв, вшанували пам'ять жертв Голокосту.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«У Миколаєві вшанували пам'ять жертв Голокосту. Біля пам’ятного знаку, що розташований у сквері на розі пр. Богоявленського та Херсонського шосе, зібралися біля сотні містян. Саме на цьому місці у вересні 1941 року нацисти зібрали та вивезли на розстріл понад тисячу євреїв», - йдеться у повідомлені.

У Миколаєві вшанували пам'ять жертв Голокосту / Фото: Миколаївська міська рада

Зібрання розпочалось із молитви. Зачитав її головний рабин Миколаєва Шолом Готтліб. У молитві присутні згадали душі усіх загиблих. Опісля запалили лампадки біля пам'ятного знаку та поклали квіти.

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту щорічно відзначається 27 січня. Саме цього дня 1945 року бійці 1-го українського фронту визволили в’язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцимі. Як повідомляє Український інститут національної пам'яті, офіційно визнано, що до 6 мільйонів євреїв було вбито протягом Голокосту, з них від 2,2 до 2,5 мільйона - на території колишнього Радянського Союзу.