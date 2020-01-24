Мер Дніпра просить Офіс генпрокурора, НАБУ та ДБР розслідувати земельні махінації у місті

Міський голова Дніпра Борис Філатов закликав Офіс генпрокуратура, НАБУ та ДБР взятися за розслідування земельних махінацій у Дніпрі.

Про це міський голова Дніпра повідомив у своїй програмі «Запитай у Філатова».

«Цілком можливо, що така блискавична реакція може означати причетність до тіньового ринку також і місцевих правоохоронців», – повідомив очільник міста.

Філатов наголосив, що у Дніпрі земля належить територіальній громаді, а не злочинцям, які уявили себе містечковими царьками.

У мерії Дніпра планують звертатися до судів, щоб повернути незаконно продані ділянки назад у комунальну власність.

Тут готові передати правоохоронцям усі документи та назвати імена ймовірних виконавців оборудки з продажем землі за фіктивними документами.

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Мер Дніпра Борис Філатов зауважив, що епізодами справи цікавилася СБУ, однак із якоїсь причини, раптово втратила до цього інтерес. Водночас після вилучення документів, до мерії чи не одразу надіслали запит із однієї з прокуратур міста.