Мер Дніпра відсторонив свого заступника через ситуацію в гуманітарному департаменті

Мер Дніпра Борис Філатов відсторонив свого заступника Олександра Шикуленка і запропонував звільнитися начальниці управління освіти Оксані Салогуб через ситуацію, що виникла у гуманітарному департаменті.

Про це Філатов повідомив у Facebook.

«Моя репутація мені все одно важливіша, ніж вульгарні піар-компанії правоохоронців. А ще мені зовсім не подобається ситуація в гуманітарній сфері. Тому, до остаточного розгляду цієї справи, я усуваю з посади свого профільного заступника з гуманітарного блоку Олександра Шикуленка. Олександр Віталійович в минулому висококваліфікований юрист і думаю, що зможе з часом довести, що обвинувачення на адресу його підлеглих є голослівними. Також я пропоную залишити посаду начальника управління освіти пані Сологуб», - написав Філатов.

Він також поскаржився, що днем ​​раніше журналісти «рознесли» заяву СБУ про те, що чиновники мерії Дніпра нібито привласнили 25 мільйонів гривень, що призначалися для ремонту дитячих садків і шкіл.

При цьому Філатов вказав, що ні одному співробітнику мерії досі не вручено жодної підозри, а перевіряються підрядники.

Борис Філатов також додав, що відсторонення Шикуленка триватиме до завершення розгляду справи по гуманітарному департаменту.

На тепер уже вільне місце начальника управління освіти мер пропонує директорам шкіл висунути свого кандидата.