У Львові відслужили панахиду за Героями різних поколінь

Пам’ять Героїв різних поколінь, які віддали свої життя за незалежність та соборність України, вшанували на Личаківському цвинтарі у Львові.

Про це повідомила прес-служба облдержадміністрації.

“З нагоди Дня Соборності України на Личаківському цвинтарі у Львові урочисто вшанували пам'ять полеглих Героїв. До Меморіалу воїнам Української Галицької Армії, могили Держсекретаря військових справ ЗУНР Д.Вітовського, коменданта Січових Стрільців М.Галущинського, керівника і засновника «ПЛАСТу» О.Тисовського, воїна УГА С.Левицького, а також до могили учасника АТО В. Гурняка поклали квіти та запалили лампадки”,- йдеться у повідомленні.

У Львові в День Соборності вшанували пам'ять Героїв різних поколінь / Фото: https://loda.gov.ua

Крім того, учасники урочистостей вшанували пам’ять президента Національної Ради ЗУНР Євгена Петрушевича та воїнів АТО на полі почесних поховань №76.

Читайте також: У Запоріжжі в День Соборності влаштували флешмоб на ковзанах

На завершення пам’ятних заходів відбувся чин екуменічної панахиди за тими, хто віддав своє життя в боротьбі за Українську державу.