У Запоріжжі в День Соборності влаштували флешмоб на ковзанах

У Запоріжжі з нагоди Дня Соборності влаштували флешмоб на ковзанах. Тих, хто прийшов із державним прапором, пропускали на ковзанку безкоштовно.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це наша спільна акція з департаментом культури Запорізької ОДА. Ми хотіли аби молодь долучилась до національних свят і занять зимовими видами спорту. Так і народилась ідея проведення такого флешмобу. Наскільки нам відомо, подібних акцій раніше не проводилось", - розповів директор ковзанки Євген Браунтшейн.

У Запоріжжі з нагоди Дня Соборності влаштували флешмоб на ковзанах / Фото: Ольга Звонарева. Укрінформ

До акції долучились близько півсотні мешканців міста. Відвідувачі говорили, що дізнались про захід із соціальних мереж.

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День Соборності України відзначається 22 січня. Цього дня у 1919 році проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Свято офіційно встановлено у 1999 році. У 2011 році День Соборності поєднали з Днем Свободи, який раніше відзначався 22 листопада і мав назву «День Соборності і Свободи України». Проте у 2014 році указом Президента свято було відновлено як День Соборності України.