Тернопільщина та Хмельниччина зустрілися на мосту через Збруч
Про це повідомляє пресслужба Тернопільської облдержадміністрації.
«Багатотисячна акція «Збруч – ріка єднання», присвячена Дню Соборності України, відбулася 22 січня на межі Тернопільської і Хмельницької областей. Місце її проведення обрано не випадково. У різні історичні періоди Збруч був кордоном, що розділяв українців, які жили на територіях різних держав. Але прагнення народу до єдності стало запорукою проголошення у січні 1919 року Акту Злуки українських земель», - йдеться у повідомленні.
Відзначити цю історичну подію зібралися разом жителі та керівники двох областей, народні депутати України.Акція «Збруч – ріка єднання» відбулася на межі Тернопільської і Хмельницької областей / Фото: Тернопільська ОДА
У супроводі духового оркестру, під державними прапорами, учасники міжобласної акції зустрілися на мості через ріку Збруч.
Символом єдності України став 50-метровий синьо-жовтий стяг, утворений двома полотнищами, які з’єднали представники делегацій Тернопільщини та Хмельниччини.