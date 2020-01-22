Тернопільщина та Хмельниччина зустрілися на мосту через Збруч

На межі двох областей – Тернопільської та Хмельницької сьогодні відбулася спільна патріотична акція за участю галичан та подолян.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської облдержадміністрації.

«Багатотисячна акція «Збруч – ріка єднання», присвячена Дню Соборності України, відбулася 22 січня на межі Тернопільської і Хмельницької областей. Місце її проведення обрано не випадково. У різні історичні періоди Збруч був кордоном, що розділяв українців, які жили на територіях різних держав. Але прагнення народу до єдності стало запорукою проголошення у січні 1919 року Акту Злуки українських земель», - йдеться у повідомленні.

Відзначити цю історичну подію зібралися разом жителі та керівники двох областей, народні депутати України.

Акція «Збруч – ріка єднання» відбулася на межі Тернопільської і Хмельницької областей / Фото: Тернопільська ОДА

У супроводі духового оркестру, під державними прапорами, учасники міжобласної акції зустрілися на мості через ріку Збруч.

Символом єдності України став 50-метровий синьо-жовтий стяг, утворений двома полотнищами, які з’єднали представники делегацій Тернопільщини та Хмельниччини.