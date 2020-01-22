До Дня Собороності студентський хор “Ad libitum” заспівав перед пасажирами аеропорту

Учасники студентського академічного хору “Ad libitum” Харківського національного університету ім. Каразіна співали для пасажирів міжнародного аеропорту "Харків" на шану Дня Соборності України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Пісенна акція студентського хору “Ad libitum" зібрала в аеропорту "Харків" близько ста глядачів з числа пасажирів, які очікували свої рейси у приміщенні терміналу. Учасники хору тримали у руках прапорці з символікою Дня Соборності та університету, які потім подарували глядачам.

Хор виконав традиційну різдвяну українську пісню "Щедрик", міжнародний Гімн студентів “Gaudeamus” та кілька композицій української класики.

Пісенна мистецька акція з нагоди 215-ї річниці від дня заснування Каразінського університету / Фото: В'ячеслав Мадієвській. Укрінформ

За словами головного диригента академічного камерного хору імені Палкіна Харківської обласної філармонії Андрія Сиротенка, такі акції пройдуть на 7 локаціях міста.

Сьогодні ж урочисті заходи з нагоди державного свята відбулись біля монумента Тарасу Шевченку. Головний слоган акції "Тільки разом ми сильні, єдині та непереможні!".

Студентский хор “Ad libitum” створений в університеті ім. Каразіна в 2004 році. В його репертуарі - народні, класичні та сучасні твори.