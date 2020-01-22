До Дня Собороності студентський хор “Ad libitum” заспівав перед пасажирами аеропорту
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Пісенна акція студентського хору “Ad libitum" зібрала в аеропорту "Харків" близько ста глядачів з числа пасажирів, які очікували свої рейси у приміщенні терміналу. Учасники хору тримали у руках прапорці з символікою Дня Соборності та університету, які потім подарували глядачам.
Хор виконав традиційну різдвяну українську пісню "Щедрик", міжнародний Гімн студентів “Gaudeamus” та кілька композицій української класики.Пісенна мистецька акція з нагоди 215-ї річниці від дня заснування Каразінського університету / Фото: В'ячеслав Мадієвській. Укрінформ
За словами головного диригента академічного камерного хору імені Палкіна Харківської обласної філармонії Андрія Сиротенка, такі акції пройдуть на 7 локаціях міста.
Сьогодні ж урочисті заходи з нагоди державного свята відбулись біля монумента Тарасу Шевченку. Головний слоган акції "Тільки разом ми сильні, єдині та непереможні!".
Студентский хор “Ad libitum” створений в університеті ім. Каразіна в 2004 році. В його репертуарі - народні, класичні та сучасні твори.