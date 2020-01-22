Прапор з відбитків долонь: у Вінниці проводять флешмоб до Дня Соборності

У Вінниці з нагоди Дня Соборності проходить флешмоб, учасники якого створюють прапор України з жовтих і блакитних відбитків долонь.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальник відділу молодіжної політики Вінницької міської ради Юлія Мончак.

Прапор з відбитків долонь / Фото: Антоніна Мніх. Укрінформ

«Цей флешмоб полягає у створенні одинадцятиметрового національного прапора відбитками долонь вінничан. Прапор – це символ єдності нашої країни, тому в такий неформальний спосіб ми хочемо нагадати городянам про нинішнє свято, День Соборності України. І що незалежність нашої держави – у наших руках», - повідомила Мончак.

За її словами, на Майдані Небесної сотні організатори розгорнули одинадцятиметровий сувій паперу, на якому усім перехожим пропонують залишити відбитки свої долонь жовтого і блакитного кольорів.

Триватиме флешмоб допоки відбитки людських долонь не заповнять «полотнище» прапора. Його залишать на площі до вечора.

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Цього ж дня у Вінниці відбувся іще один патріотичний флешмоб під назвою «Україна – це Ми!». Його учасники на Європейській площі двома синьо-жовтими стрічками зобразили «живу» карту України, символічно з’єднавши Схід і Захід, Крим та Донбас, повідомляє Вінницька ОДА.

День Соборності України відзначається 22 січня. Цього дня у 1919 році проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Це свято офіційно встановлено у 1999 році, враховуючи велике політичне та історичне значення об’єднання УНР і ЗУНР для утворення єдиної (соборної) української держави. У 2011 році День Соборності поєднали з Днем Свободи, що раніше відзначався 22 листопада, під назвою «День Соборності і Свободи України». Однак у 2014 році указом Президента свято було відновлено як День Соборності України.