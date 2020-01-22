Харківський міст у Сумах став місцем єднання Сходу і Заходу України

У День Соборності у Сумах кілька сот містян утворили «ланцюг єдності», який зімкнувся на Харківському мосту через Псел – річку, що ділить місто на східну і західну частину.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цією акцією ми хочемо об’єднати та солідаризувати Україну. Сьогодні це питання стоїть як ніколи актуально. Йде війна на сході країни, де нам та всьому світу російські пропагандисти хочуть донести, що це громадянська війна. Ми сьогодні доводимо всім, що Україна соборна як ніколи!» – зазначили організатори заходу.

Представники влади, громадських організацій, національних меншин та громадськості двома колонами вирушили назустріч одна одній о 12-й годині від символу Сум Альтанки із західної частини міста та ТЦ «Мануфактура» - зі східної. Посеред мосту, скандуючи «Слава Україні!», вони з’єдналися, тримаючи у руках 40-метровий державний прапор.

Увінчало акцію виконання Гімну України.

Розпочався ж День Соборності у Сумах з покладання квітів до пам’ятного знаку Героям Небесної сотні, могил загиблих у зоні проведення АТО/ООС на Алеї Слави Центрального міського цвинтаря, де пройшло заупокійне богослужіння, та пам’ятника Тарасу Шевченку.

Програмою свят передбачено проведення в обласній філармонії тематичного заходу «Соборна. Вільна. Неподільна», відкриття в обласній універсальній науковій бібліотеці виставки «Українське військо: 1917-1921», підготовленій Українським інститутом національної пам’яті, а також проведення акції «Вогні Соборності єднають Україну!» з викладенням із свічок карти України.

Фото: sumy.today