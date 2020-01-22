У Чернівцях до Дня Соборності понад 700 школярів розгорнули 25-метровий прапор

В Чернівецькій гімназії №5 до Дня Соборності понад 700 школярів розгорнули 25-метровий український прапор та заспівали Гімн України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

В Чернівецькій гімназії до Дня Соборності понад 700 школярів розгорнули 25-метровий український прапор / Фото: Віталій Олійник. Укрінформ

"Сьогодні такий день, коли ми єднаємося навколо наших символів. Вся школа, а це понад 700 учнів, разом із вчителями та деякими батьками розгорнули 25-метровий синьо-жовтий стяг і всі разом виконали Славень України", - розповіла заступниця директора гімназії Галина Абрам’юк.

До Дня Соборності в гімназії також презентували фотопроєкт "Українське військо 1917-1921рр." від Українського Інституту Національної пам'яті.

Старшокласники розповіли учням молодших класів про історію становлення України.

22 січня, у день проголошення в 1919 році Акта Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, щорічно відзначається День Соборності України.

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