На Закарпатті до Дня Соборності стометровим прапором з'єднали два береги Ужа
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Укрінформ
На площі Народній в Ужгороді до Дня Соборності розгорнули 100-метровий синьо-жовтий стяг. Хода з прапором пройшла Набережною Незалежності та сполучила прапором два береги Ужа.
Про це повідомляє Закарпатська ОДА.
“Закарпаття разом з усією країною відзначає День Соборності України. На площі Народній в Ужгороді офіційні урочистості розпочалися з покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку. Тим часом Закарпатський народний хор виконав “Молитву за Україну”, - йдеться у повідомленні.
Згодом під дріб барабанщиків та мелодій у виконанні оркестру з площі Народної стартувала урочиста хода зі 100-метровим українським стягом до пам’ятника Президенту Карпатської України Августину Волошину на Набережній Незалежності.
Далі колона рушила до пішохідного мосту, аби сполучити прапором два береги Ужа.