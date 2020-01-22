На Закарпатті до Дня Соборності стометровим прапором з'єднали два береги Ужа

На площі Народній в Ужгороді до Дня Соборності розгорнули 100-метровий синьо-жовтий стяг. Хода з прапором пройшла Набережною Незалежності та сполучила прапором два береги Ужа.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА.

“Закарпаття разом з усією країною відзначає День Соборності України. На площі Народній в Ужгороді офіційні урочистості розпочалися з покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку. Тим часом Закарпатський народний хор виконав “Молитву за Україну”, - йдеться у повідомленні.

Згодом під дріб барабанщиків та мелодій у виконанні оркестру з площі Народної стартувала урочиста хода зі 100-метровим українським стягом до пам’ятника Президенту Карпатської України Августину Волошину на Набережній Незалежності.

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Далі колона рушила до пішохідного мосту, аби сполучити прапором два береги Ужа.