У райцентрі на Кіровоградщині через ГРВІ оголосили карантин у школах

В Олександрії на Кіровоградщині з 23 по 31 січня оголошено карантин у школах і позашкільних навчальних закладах для запобігання поширенню гострих респіраторних вірусних захворювань.

Про це повідомляє пресслужба Олександрійської міської ради.

"Враховуючи загальні показники і динаміку поширення ГРВІ та з метою запобігання епідеміологічних ускладнень, розпорядженням міського голови із 23 по 31 січня в Олександрії тимчасово призупинено навчально-виховний процес. На вимушені канікули підуть учні загальноосвітніх навчальних закладів і вихованці позашкільних навчальних закладів, у тому числі, музичної і художньої шкіл, ДЮСШ №2 тощо", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що станом на 21 січня загальна кількість відсутніх учнів у школах Олександрії склала майже 20%. Відучора на карантин закриті дві школи.