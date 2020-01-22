Школи Кам'янця-Подільського відправили на карантин через грип та ГРВІ

У школах Кам'янця-Подільського з 23 січня оголосили карантин на півтора тижні через стрімке поширення грипу і ГРВІ.

Про це повідомив у Facebook міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Сімашкевич.

"Оголошуємо карантин у школах міста. Медики констатують стрімке зростання захворювань на грип і ГРВІ. Ситуація по наших школах станом на сьогодні: 1157 хворих дітей, що на 100 більше ніж учора, і втричі - ніж минулого тижня", - йдеться у повідомленні.

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Карантин триватиме від 23 січня по 3 лютого включно.

Дитячі садочки поки працюють у звичайному режимі.