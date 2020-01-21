В одному з районів Тернопільщини через грип зачиняють школи та дитсадки

Через збільшення захворювань на грип та ГРВІ призупиняються заняття у навчальних закладах найбільшого району Тернопільщини - Чортківському.

Про це повідомляє Чортківська міська рада.

“У зв’язку зі зростанням захворюваності на грип та ГРВІ у Чорткові та районі, сьогодні, 21 січня, відбулося спільне позачергове засідання місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Чортківській міській раді та райдержадміністрації. Присутні заслухали інформацію про стан захворюваності на грип. Вирішено тимчасово призупинити навчальний процес у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах на період з 22 січня по 27 січня включно”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляло агентство, у Тернополі стан захворюваності на ГРВІ та грип нижчий від порогових показників, а середній відсоток дітей, відсутніх у класах тернопільських закладів середньої освіти через захворюваність на грип та ГРВІ, не перевищує 3,5%.

Рішення про тимчасове припинення навчального процесу приймають самостійно керівники окремих навчальних закладів за відсутності 20% і більше дітей у класі через захворюваність на грип та ГРВІ.

Як повідомлялось, окрім Тернопільської області, через грип та ГРВІ карантин ввели в деяких школах Донецької та Кіровоградської областей.