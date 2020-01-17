СБУ підозрює трьох депутатів міськрайрад Донеччини у злочинах проти нацбезпеки

За матеріалами Служби безпеки прокуратура Донеччини повідомила про підозру в скоєнні злочинів трьом чинним депутатам міських і районних рад на Донеччині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Досудове слідство СБУ встановило, що у квітні 2014 року депутат Лиманської міської ради добровільно сприяла організації і проведенню незаконного голосування. Зокрема, вона очолила дільничну виборчу комісію в селищі Крива Лука, координувала роботу дільниці, підраховувала голоси та підписувала відповідні акти", - йдеться у повідомленні.

Аналогічно вчинив і депутат Костянтинівської міськради. Він також добровільно очолив виборчу дільницю, організував і провів псевдореферендум у селах Тарасівка, Олександропіль, Новооленівка, Водяне Друге, Березівка та Зелене поле.

Усупереч діючому законодавству України діяла й депутатка Миронівської селищної ради. Разом з іншими обранцями на позачерговій сесії сільради вона прийняла рішення щодо проведення фейкового референдуму. Активно закликала мешканців Донеччини до участі у псевдоголосуванні та сприяла його проведенню.

Слідчі СБУ підозрюють цих громадян у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу.

Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області тривають невідкладні слідчі дії.