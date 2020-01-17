Зеленський змінив голів двох районів на Одещині

Президент Володимир Зеленський змінив голів Татарбунарської та Ширяївської районних державних адміністрацій Одеської області.

Відповідні розпорядження оприлюднені на сайті глави держави.

Зокрема, Президент звільнив Руслана Пітака з посади голови Татарбунарської районної державної адміністрації і призначив на цю посаду Андрія Чечила.

Глава держави також звільнив Оксану Орел з посади голови Ширяївської районної державної адміністрації і призначив замість неї Петра Гордієнка.