На Вінниччині започаткували всеукраїнський флешмоб до Дня Соборності «Ми – українці!»

На Вінниччині з нагоди Дня Соборності започаткували всеукраїнський флешмоб «Ми – українці!».

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА Альона Лавровська.

«Наш департамент започаткував флешмоб «Ми – українці!», щоб підкреслити значимість Дня Соборності України, як державного свята і соборності нашої держави як такої, її єдності, цілісності і неподільності. Нині це надзвичайно актуально, і тому українці повинні визначитись, що Соборність України означає для них. Ми пропонуємо усім взяти участь у флешмобі і поділитися своїми думками в соцмережах. Колектив нашого департаменту зробив це у формі відеоролика, але це не догма. Хтось готовий сформулювати це у вигляді текстової публікації, а хтось, можливо, створить цікавий плакат, «гіфку», чи навіть пісню», - повідомила Лавровська.

За її словами, ініціатори флешмобу хочуть його провести у форматі челенджу, який вже передали райдержадміністраціям області та департаментам ОДА. Сподіваються, що його підхоплять ще й держустанови і відомства, а також громадські діячі та журналісти.

У департаменті планують поширити челендж і на інші регіони, аби він став всеукраїнським.

Триватиме флешмоб до 22 січня, Дня Соборності України.