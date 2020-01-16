Литовські компанії цікавляться можливостями інвестувати в Донбас – посол Януконіс

На сьогодні є приклади приклади литовських компаній, які цікавляться можливостями інвестувати в Донбас.

Про це у Краматорську сказав Надзвичайний і Повноважний посол Литви в Україні Марюс Януконіс на круглому столі «Реінтеграція Донбасу. Європейський погляд», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За кілька років ми бачимо тут (на території Донбасу, яка контролюється Україною - ред.) і кращі дороги, бачимо кращу і іншу інфраструктуру. І це буде залучати бізнес, інвестиції сюди. І я вже маю приклади литовських компаній, які ще обережно, але вже цікавляться можливостями роботи тут», - сказав посол.

Він зазначив, що зараз на Донбасі багато активних людей і бізнесменів, і громадських організацій, які мають дуже активну позицію і дійсно хочуть працювати для цього регіону. «Всі ці фактори створюють стабільність. І ми її бачимо», - підкреслив Януконіс.

Він зазначив, що на території Донбасу, яка контролюється Україною, треба створювати контраст з окупованою частиною, щоб це була приваблива територія для людей, і це є одним з головних завдань для влади.

«Балтійські країни не є великими донорами, Польща трохи більше, але ми також хочемо конкретними діями приєднатися до допомоги людям, які живуть тут», - сказав литовський посол.