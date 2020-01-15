Понад чотири мільйони жителів Донбасу отримали доступ до українського мовлення

За 4 роки роботи Комісії із забезпечення стабільного функціонування системи національного телерадіомовлення доступ до нього повернуто понад 4 млн українців на Донбасі.

Про це сказав член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський на пресконференції в Укрінформі.

“З 2015 року інформаційна інтеграція окупованих територій відбувається за рахунок усіх доступних технологій телерадіомовлення, сучасних і таких, які вважали застарілими, але які в умовах війни виявилися доволі ефективними. Доступ до українського телерадіомовлення повернуто більш ніж 4 мільйонам українців у підконтрольних та непідконтрольних районах”, - зазначив Костинський.

Він додав, що комісія навчилася працювати ефективно в умовах фактичного дефіциту державного фінансування, диверсифікувати свою роботу, залучати донорів, інвесторів, волонтерів, незалежних мовників до співпраці.

“Ми навчилися досягати результатів за рахунок державно-приватно-громадського партнерства. І така форма співпраці є найпотужнішою”, - підкреслив член Нацради.

Він нагадав, що Міжвідомчу комісію з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення при Міністерстві інформаційної політики України для захисту інформаційного простору було створено у березні 2015 року.

“За 4 роки було розбудовано нову та покращено діючу комунікаційну інфраструктуру в Донецькій та Луганській областях та на півдні Херсонщини. Збільшено географію покриття українського сигналу, зокрема, на тимчасово окуповані території. Спрощено умови отримання дозвільних документів на мовлення — тепер мовники замість ліцензії отримують у нас дозволи, і процедура спрощує цей процес у 3-5 разів. І стимулюється розвиток кабельних мереж в Луганській та Донецькій областях, де мовники мають величезну знижку", - поінформував Костинський.