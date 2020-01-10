Біля Рівного блокували дорогу, протестуючи проти будівництва деревообробного заводу

Біля Рівного блокували дорогу, протестуючи проти будівництва деревообробного заводу

Укрінформ
Рівно годину тривала акція протесту проти будівництва заводу поблизу Рівного, учасники якої заблокували автодорогу «Устилуг-Луцьк-Рівне».

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

«О 14.00 учасники мирної акції протесту проти будівництва заводу в селі Городок розблокували автодорогу «Устилуг-Луцьк-Рівне». За домовленістю із керівництвом районної влади, яке виїхало на місце події, наступного тижня із зазначеного питання ініціатори акції зустрінуться у Рівненській обласній державній адміністрації», - йдеться у повідомленні.

Наразі рух на автодорозі забезпечений в обох напрямках. Порушень публічної безпеки та порядку поліцейські не допустили.

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Як вважають протестувальники, будівництво деревообробного заводу «Кроноспан» у селі Городок, що за кілька кілометрів від Рівного, є загрозою для життя та здоров’я рівнян і мешканців навколишніх сіл.

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