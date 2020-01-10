Біля Рівного блокували дорогу, протестуючи проти будівництва деревообробного заводу

Рівно годину тривала акція протесту проти будівництва заводу поблизу Рівного, учасники якої заблокували автодорогу «Устилуг-Луцьк-Рівне».

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

«О 14.00 учасники мирної акції протесту проти будівництва заводу в селі Городок розблокували автодорогу «Устилуг-Луцьк-Рівне». За домовленістю із керівництвом районної влади, яке виїхало на місце події, наступного тижня із зазначеного питання ініціатори акції зустрінуться у Рівненській обласній державній адміністрації», - йдеться у повідомленні.

Наразі рух на автодорозі забезпечений в обох напрямках. Порушень публічної безпеки та порядку поліцейські не допустили.

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Як вважають протестувальники, будівництво деревообробного заводу «Кроноспан» у селі Городок, що за кілька кілометрів від Рівного, є загрозою для життя та здоров’я рівнян і мешканців навколишніх сіл.