У громадському транспорті Житомира проїзд подорожчав на 2 гривні

Із 10 січня у Житомирі на 2 гривні зросла вартість проїзду в трамваях, тролейбусах та маршрутках, але оплата безконтактними картками обійдеться на 1 грн дешевше.

Про це повідомляє Житомирська міська рада.

«Їздите тролейбусом/трамваєм: 4 грн – якщо платите безконтактними картками (транспортною або банківською), СМС, QR Приват24. 5 грн – якщо готівкою кондуктору/водію. Вночі з 22.00 до 6 ранку – усім по 10 грн з правом пересадки на майдані Перемоги. Але найдешевшим варіантом є безліміт на 30/90 днів за 140/400 грн (для студентів 70/200 грн, учнів 35/100 грн)», - йдеться у повідомленні.

Натомість у міських маршрутках за проїзд доведеться платити готівкою 7 грн, а безконтактними картками – 6 грн.

Щодо пільгових категорій пасажирів, то для учнів вартість проїзду становить 3 грн (з 6:00 до 20:00) при оплаті транспортною карткою або за допомогою SMS-повідомлень у комунальних автобусах.

Для усіх, крім пенсіонерів за віком, і людей з інвалідністю 3-ї групи, проїзд безкоштовний при наявності посвідчення.

Для пенсіонерів за віком і людей з інвалідністю 3-ї групи з 10.00 до 16.00 у маршрутках проїзд коштує 3 грн, а поза цими часовими рамками – треба платити повну вартість. У міськраді акцентують, що за 3 грн без обмежень у часі можна їздити, якщо є картка житомирянина, яку поповнили заздалегідь.