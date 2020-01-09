На Житомирщині тарифи на тепло знизяться в середньому на 22%

Жителі Житомирщини сплатять за спожите у грудні тепло в середньому на 22% менше.

Про це інформує Житомирська ОДА.

«Теплопостачальні підприємства в області здійснюють перерахунки за тепло. За попередніми розрахунками, платіжка за грудень може бути нижча на 22%», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на 22% знизили плату за послуги централізованого теплопостачання у Житомирі, Бердичеві, Коростені, Малині та Озерному.

У Новограді-Волинському оплата за тепло знизиться на 21%.

Читайте також: У Чернівцях не перераховуватимуть тариф на тепло для населення за грудень

Як повідомлялося, підставою для коригування вартості послуг із теплопостачання стала постанова Кабінету міністрів №1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку зі зміною ціни природного газу».