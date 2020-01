Добкін за півмільйона купив барельєф з львівського Монументу Слави

Це Орден Перемоги зі львівського Монумента Слави. На другій фотографії - так Монумент Слави виглядав раніше. На третьої, четвертої, п'ятої та шостої фотографіях - вдячні нащадки поліцаїв руйнують Монумент. На сьомий фотографії - в такому стані ми знайшли Орден Перемоги з Монумента на одній з львівських фірм. Він важить більше 700 кг. Ним торгували, як ломом кольорового металу. Ми викупили його у вандалів. Майже за півмільйона гривень. Тепер він у Харкові і чекає того часу, коли ми повернемо його на колишнє місце. Разом з адекватними львів'янами повернемо. Але, думаю, це буде не скоро. П. С. Виявляється з пам'ятками воюють не тільки з ідеологічних мотивів. Це ще у патріотів і непоганий бізнес.

