Добкін за півмільйона купив барельєф з львівського Монументу Слави

Добкін за 0,5 мільйона гривень купив і перевіз до Харкова зі Львова скульптуру Ордена Перемоги зі львівського Монумента Слави.

Про це він написав в Instagram.

"Це Орден Перемоги зі львівського Монумента Слави... В такому стані ми знайшли Орден Перемоги з Монумента на одній з львівських фірм. Він важить понад 700 кг. Ним торгували, як ломом кольорового металу. Ми викупили його у вандалів. Майже за півмільйона гривень. Тепер він у Харкові та чекає того часу, коли ми повернемо його на колишнє місце. Разом з адекватними львів'янами повернемо. Але, думаю, це буде не скоро", - написав Добкін.

Добкін не роз'яснив, де саме зараз зберігається скульптурний орден та де його встановлять в майбутньому.

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Як повідомляв раніше Укрінформ, 16 грудня 2019 року Дзержинський райсуд Харкова в 11-й раз оголосив перерву у підготовчому засіданні по справі екснардепа, ексмера та ексгубернатора Харківської області Михайла Добкіна у справі щодо незаконної роздачі землі за так званою кооперативною схемою: на суд з поважної причини не з'явилися двоє адвокатів одного з підозрюваних у справі.

Провадження щодо Добкіна стосується 36-ти земельних ділянок у Харкові загальною площею 78 га нормативною вартістю понад 220 млн грн.

13 липня 2017 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Михайла Добкіна. 15 липня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом на заставу в сумі 50 млн грн. Після внесення застави Добкіна звільнили.

15 вересня 2016 року в рамках справи щодо розкрадання землі "кооперативною схемою" проведені обшуки в Харківській міськраді та готелі "Національ", де проживає мер Харкова Геннадій Кернес.

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Обшуки пов'язані з кримінальною справою щодо організації схеми з розкрадання 654 га землі в Харкові на суму 4 млрд грн. "Кооперативна схема" використовувалася в Харкові з 2008 по 2016 роки. За цей час з санкції міськради у власність кооперативів безкоштовно передано близько 1000 га землі.