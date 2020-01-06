Поліціянти затримали озброєного грабіжника в одному із магазинів Львова

У Львові правоохоронці затримали у магазині озброєного грабіжника, який із пістолетом вимагав гроші та товар.

Про це повідомила пресслужба ГУ НП у Львівській області.

“У Львові поліціянти затримали при вчиненні чергового злочину зловмисника, причетного до низки розбійних нападів у торговельних закладах міста. Погрожуючи працівниці зброєю, він намагався заволодіти товаром та виторгом. Під час затримання поліціянти вилучили у 31-річного львів'янина предмет, схожий на револьвер, та набої до нього. Зброя та боєприпаси скеровані на експертне дослідження”, - йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці, зловмисник причетний до щонайменше п’яти розбійних нападів, скоєних за такою ж схемою у торговельних закладах, розташованих у Шевченківському, Галицькому та Франківському районах Львова.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває, поліціянти перевіряють причетність затриманого до вчинення інших злочинів.