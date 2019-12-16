Грабіжники винесли з будинку доньки мільярдера коштовностей на £50 мільйонів

Невідомі пограбували будинок доньки колишнього керівника Формули 1 Берні Екклстоуна — Тамари й винесли коштовностей на суму в 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на джерела.

“Крадії винесли коштовностей на 50 мільйонів фунтів з будинку Тамари через кілька годин після того як вона з чоловіком Джеєм та донькою Софією сіли на приватний літак до Лапландії”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє газета, інцидент стався ще у п'ятницю вночі в будинку з вартістю у 70 мільйонів фунтів стерлінгів на заході Лондона.

Троє зловмисників зайшли до будинку через сад і знаходилися у середині будинку не більше 50 хвилин.

Зазначається, що будинок із 57- кімнат цілодобово охоронявся.