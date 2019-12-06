У Флориді під час пограбування ювелірної крамниці сталася стрілянина, є загиблі

В американському місті Корал-Гейблс, штат Флорида, під час спроби пограбування ювелірного магазину і захоплення заручника загинуло четверо осіб.

Про це повідомляє The Miami Herald з посиланням на представників поліції.

«ФБР у четвер ввечері підтвердило, що четверо людей загинуло: двоє зловмисників, водій експрес-доставки UPS, якого взяли в заручники, і очевидець, який перебував у машині поблизу місця події», - йдеться у повідомленні.

Поліція зазначає, що о 16:17 за місцевим часом щонайменше двоє чоловіків намагалися пограбувати ювелірний магазин у місті.

Тікаючи від поліції, вони викрали вантажівку компанії експрес-доставки UPS і взяли в заручники водія.

Грабіжники відкрили вогонь по поліцейських, які переслідували їх.

У відповідь 11 офіцерів почали відстрілюватися. У перестрілці загинули зловмисники і заручник, а також чоловік, який випадково опинився поряд із місцем події.

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Розпочато розслідування інциденту.

Фото: Miamiherald.com