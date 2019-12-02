У Берліні пограбували музей історії спецслужби Штазі
Укрінформ
У Берліні невідомі обікрали музей спецслужби Штазі, таємної поліції колишньої Німецької Демократичної Республіки.
Про це повідомляє AFP.
«Берлінський музей Штазі, в якому представлені предмети таємної поліції Східної Німеччини, було пограбовано», - йдеться в повідомленні.
Як повідомили в поліції, грабіжники пробралися через вікно на першому поверсі, «розбили кілька вітрин, вкрали медалі і прикраси». Зловмисники втекли непоміченими, а розбиті вітрини виявив охоронець під час ранкового обходу 1 грудня.
Пограбування сталося менш ніж через тиждень після пограбування скарбниці «Зелене склепіння» в Дрездені 25 листопада, де представлена найбагатша колекція коштовностей в Європі.
Фото: Imago Images/ J. Ritter