Усі дільниці на місцевих виборах відкрилися вчасно - ЦВК

Усі 63 виборчі дільниці на виборах депутатів сільських, селищних, міської рад об'єднаних тергромад відкрилися о 8.00.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ЦВК.

"Всі 55 виборчих дільниць на перших та 8 – на додаткових виборах, за повідомленням Національної поліції України, відкрилися вчасно, о 8.00. Голосування триває у штатному режимі. Як повідомляє Національна поліція України, станом на 10.00 надзвичайних подій на виборчих дільницях не зафіксовано, голосування в 9 ОТГ триває в штатному режимі", - йдеться в інформації.

Читайте також: Сьогодні проходять перші місцеві вибори у шести ОТГ

У ЦВК нагадали, що перші місцеві вибори відбуваються у 6 ОТГ (3 сільських, 1 селищній, 2 міських) у 4 областях України, а додаткові місцеві вибори – у 3 ОТГ (1 сільської, 2 селищних) в 1 області України.

За попередніми підрахунками, у перших виборах зможуть взяти участь понад 55,7 тисяч виборців, у додаткових – понад 4,1 тисячі виборців.

Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови мають бути встановлені не пізніш як на пʼятий день з дня голосування, тобто до 3 січня 2020 року включно.

Своєю чергою результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі мають бути встановлені не пізніш як на десятий день з дня голосування, тобто до 8 січня 2020 року включно.

Як повідомлялося, протягом чотирьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 22 грудня 2019 року Центральною виборчою комісією було призначено перші місцеві вибори у 982 об'єднаних територіальних громадах.