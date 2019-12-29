Сьогодні проходять перші місцеві вибори у шести ОТГ

У неділю, 29 грудня, проходять перші місцеві вибори у шістьох об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) в чотирьох областях України.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Центральної виборчої комісії.

"У неділю, 29 грудня 2019 року, у 6 об'єднаних територіальних громадах (3 сільських, 1 селищній, 2 міських ОТГ) у 4 областях України відбудуться перші вибори депутатів сільських, селищної, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, такі вибори відбудуться: у Дніпропетровській області – у 3 ОТГ; у Львівській області – в 1 ОТГ; у Сумській області – в 1 ОТГ; у Чернівецькій області – в 1 ОТГ.

Загалом, за попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 55,7 тисячі виборців.

Для проведення зазначених виборів територіальними виборчими комісіями було утворено 136 територіальних одномандатних виборчих округів. Голосування, яке розпочнеться о 8:00 і триватиме до 20:00, відбудеться на 55 виборчих дільницях.

Результати виборів депутатів в одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови мають бути встановлені не пізніше, як на пʼятий день з дня голосування, тобто до 3 січня 2020 року включно.

Своєю чергою, результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі мають бути встановлені не пізніше, як на десятий день з дня голосування, тобто до 8 січня 2020 року включно.

У вказаних виборах беруть участь 22 політичні партії, які подали до ЦВК копії рішення вищого керівного органу партії про участь їхніх місцевих організацій у перших місцевих виборах.

Комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів на зазначених виборах 8 громадським організаціям.

Загальна сума, передбачена затвердженим ЦВК Розподілом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міської рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міського голів 22 грудня 2019 року, становить 1 млн 988,5 тис. грн.

Як повідомлялося, протягом понад чотирьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 22 грудня 2019 року, Центральною виборчою комісією було призначено перші місцеві вибори у 982 об'єднаних територіальних громадах.

Відтак, після проведення виборів 29 грудня 2019 року загальна чисельність усіх разом взятих призначених перших виборів в ОТГ становитиме 988.