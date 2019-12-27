ЦВК нагадує: опівночі закінчується агітація на виборах в ОТГ 29 грудня

У п’ятницю о 24 годині закінчується передвиборча агітація на місцевих виборах, призначених у 6 об’єднаних територіальних громадах на 29 грудня.

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.

“У неділю, 29 грудня, відбудуться перші місцеві вибори у 6 об’єднаних територіальних громадах. Сьогодні, 27 грудня, о 24 годині закінчується передвиборна агітація”, - ідеться в повідомленні.

У ЦВК нагадали, що на неділю, 29 грудня, у трьох сільських, одній селищній та двох міських ОТГ у чотирьох областях України відбудуться перші вибори депутатів сільських, селищної, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів.

Зокрема, такі вибори відбудуться:

– у Дніпропетровській області – у 3 ОТГ;

– у Львівській області – в 1 ОТГ;

– у Сумській області – в 1 ОТГ;

– у Чернівецькій області – в 1 ОТГ.

Загалом, за попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 55,7 тисячі виборців.

Для проведення зазначених виборів територіальними виборчими комісіями було утворено 136 територіальних, одномандатних виборчих округів. Голосування, яке розпочнеться о 8:00 і триватиме до 20:00, відбудеться на 55 виборчих дільницях.

Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови мають бути встановлені не пізніш як на п’ятий день з дня голосування, тобто до 3 січня 2020 року включно.

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Своєю чергою результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі мають бути встановлені не пізніш як на десятий день з дня голосування, тобто до 8 січня 2020 року включно.

За даними ЦВК, у вказаних виборах беруть участь 22 політичні партії, вісім громадських організацій отримали дозвіл мати офіційних спостерігачів на зазначених виборах.

Загальна сума, передбачена на підготовку і проведення вказаних виборів становить 1 млн 988,5 тис. гривень.

Як відомо, із 25 жовтня 2015 року до 22 грудня 2019 року Центральною виборчою комісією було призначено перші місцеві вибори у 982 об’єднаних територіальних громадах.

Відтак, після проведення виборів 29 грудня 2019 року загальна чисельність усіх разом взятих призначених перших виборів в ОТГ становитиме 988.