ЦВК нагадує: опівночі закінчується агітація на виборах в ОТГ 29 грудня
Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії.
“У неділю, 29 грудня, відбудуться перші місцеві вибори у 6 об’єднаних територіальних громадах. Сьогодні, 27 грудня, о 24 годині закінчується передвиборна агітація”, - ідеться в повідомленні.
У ЦВК нагадали, що на неділю, 29 грудня, у трьох сільських, одній селищній та двох міських ОТГ у чотирьох областях України відбудуться перші вибори депутатів сільських, селищної, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів.
Зокрема, такі вибори відбудуться:
– у Дніпропетровській області – у 3 ОТГ;
– у Львівській області – в 1 ОТГ;
– у Сумській області – в 1 ОТГ;
– у Чернівецькій області – в 1 ОТГ.
Загалом, за попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 55,7 тисячі виборців.
Для проведення зазначених виборів територіальними виборчими комісіями було утворено 136 територіальних, одномандатних виборчих округів. Голосування, яке розпочнеться о 8:00 і триватиме до 20:00, відбудеться на 55 виборчих дільницях.
Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови мають бути встановлені не пізніш як на п’ятий день з дня голосування, тобто до 3 січня 2020 року включно.
Своєю чергою результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі мають бути встановлені не пізніш як на десятий день з дня голосування, тобто до 8 січня 2020 року включно.
За даними ЦВК, у вказаних виборах беруть участь 22 політичні партії, вісім громадських організацій отримали дозвіл мати офіційних спостерігачів на зазначених виборах.
Загальна сума, передбачена на підготовку і проведення вказаних виборів становить 1 млн 988,5 тис. гривень.
Як відомо, із 25 жовтня 2015 року до 22 грудня 2019 року Центральною виборчою комісією було призначено перші місцеві вибори у 982 об’єднаних територіальних громадах.
Відтак, після проведення виборів 29 грудня 2019 року загальна чисельність усіх разом взятих призначених перших виборів в ОТГ становитиме 988.