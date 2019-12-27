Зеленський призначив трьох голів РДА
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив голів Ананьївської та Болградської районних державних адміністрацій Одеської області, а також голову Черняхівської районної державної адміністрації Житомирської області.
Відповідні розпорядження №600/2019-рп - №602/2019-рп розміщені на сайті глави держави.
Президент призначив Максима Бриткова головою Ананьївської районної державної адміністрації Одеської області.
Андрія Кучмійова призначено головою Болградської районної державної адміністрації Одеської області.
Головою Черняхівської районної державної адміністрації Житомирської області призначено Олександра Дубенцова.
Іншим розпорядженням №599/2019-рп Зеленський звільнив Ганну Карпову з посади голови Ананьївської районної державної адміністрації Одеської області у зв’язку із закінченням строку повноважень.