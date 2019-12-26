У Миколаєві після дводенних дискусій таки прийняли бюджет області

Депутати Миколаївської обласної ради після дводенних дискусій та емоційних перепалок з третьої спроби прийняли бюджет області на 2020 рік.

Це сталося під час пленарного засідання сесії 26 грудня, яка розпочалася ще два дні тому, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За бюджет області на 2020 рік проголосувало 47 депутатів із 48 присутніх, отож я вітаю усіх з прийняттям основного фінансового документу», - сказала голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко.

Відповідно до озвучених на сесії цифр, дохідна частина обласного бюджету на 2020 рік прогнозується у сумі 2,9 млрд грн. Це на 3,2 млрд грн менше, аніж показник 2019 року. Зменшення відбулося за рахунок зміни фінансування пільг і субсидій, дитячих допомог, перерахування яких у наступному році буде здійснювати Міністерство соцполітики, минаючи місцеві бюджети. Крім того, медична субвенція надана лише на перший квартал.

Перед голосуванням депутати внесли суттєву правку в порядок розподілу бюджету області. А саме, віднині кошти з бюджету розвитку, які будуть спрямовуватися на будівництво та реконструкцію соціальних об’єктів та доріг, будуть виділені лише після того, як пройдуть узгодження в усіх постійних комісіях облради. Досі цим займалася облдержадміністрація після погодження лише однією постійною комісією - з питань бюджету та фінансів.

Віднині, кожна сума, яка буде спрямовуватися на конкретний об’єкт, має отримати підтримку переважної більшості депутатів. Свого часу облрада була наділена такими повноваженнями. Але за останню каденцію це правило було змінене.

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Як повідомлялося, в Миколаївській облраді триває політична криза, яка розділила депутатів на дві частини. Одна підтримує голову облради Вікторію Москаленко, інша, так звана група Стадніка (Олександр Стаднік, голова ОДА - ред.), намагається позбавити її посади.

24 грудня депутати Миколаївської обласної ради не прийняли бюджет області на 2020 рік, хоча голосували за нього двічі. Не вистачило голосів. Перемовини тривали зранку до 21 години вечора, але тоді домовитися так і не вдалося.