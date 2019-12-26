Херсон залишився без бюджету на 2020 рік

Депутати Херсонської міської ради на сесії 26 грудня не підтримали проєкт бюджету на 2020 рік.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Стосовно бюджету – ганебний випадок, тому що ми завжди знаходили компроміс і завжди приймали бюджет… Є багато рекомендацій і бюджетної комісії, інших профільних комісій, які не враховані…Фінансування лише комунальних підприємств… і це не бюджет розвитку», - зазначив у розмові з журналістами голова постійної бюджетної депутатської комісії Руслан Рубан.

За його словами, бюджет треба доопрацьовувати та змінювати. Він також підкреслив, що захищені статті будуть фінансуватися, незважаючи на те, що депутати не ухвалили бюджет.

Натомість міський голова Херсона Володимир Миколаєнко зазначив під час брифінгу після сесії, що ситуація виникла через безкінечні «хотєлкі» депутатів, які вже готуються до виборів.

Під час розгляду питання про міський бюджет на 2020 рік його підтримали 17 депутатів з 35 присутніх у сесійній залі, один депутат голосував проти, два – утримались, 15 депутатів не голосували.