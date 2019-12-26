Стали відомі подробиці побиття військової на Одещині

Військовослужбовиця з Одеської області, про побиття якої повідомлялося у середу, 25 грудня, розповіла подробиці того, що сталося.

Про це інформує Радіо Свобода, уточнюючи, що жінку звуть Наталія Куліш, за званням вона рядова.

Також повідомляється, що тілесні ушкодження їй завдала інша військова – Віра Загороднюк, а інцидент стався ще 14 грудня.

«Нас відправили шити тенти на машини. Віра заявила, що не буде шити тенти та поїде додому, їй нібито важко це робити. Я почала обурюватися, зав’язався конфлікт, вона почала мене лаяти, а потім вдарила по зубах і вибила два. Синець на обличчі я замазувала, а зуби приклеїла і так ходила до 19 грудня. Потім поїхала до військового шпиталю», – розповіла Куліш, яка проходить службу у військовій частині А3438.

Як зазначається, за словами Куліш, бійку бачив командир роти забезпечення, де вона служить, Михайло Савічев. Утім, він сказав, нібито нічого не бачив - і жінка нічого не доведе.

За словами Куліш, конфлікти на службі в неї почалися з квітня 2019 року. Вона служить кухарем і від самого початку говорила про корупцію в підрозділі, але заяву до військової прокуратури не написала – через тиск і погрози.

«Я почала говорити про розкрадання сухих пайків, про те, що збирають з нас гроші, по 100-150 гривень на місяць, невідомо на що. Мене викликав заступник командира частини з тилового забезпечення Дмитро Ангелюк та заявив, що «я або служу, або не служу» і погрожував звільнити мене за станом здоров’я», – зазначила Куліш.

Як повідомлялося, міністр оборони Андрій Загороднюк узяв під особистий контроль справу про побиття військовослужбовиці в одній із військових частин Одеській області.

За його словами, Військова служба правопорядку проводить розслідування і надає відповідні матеріали до військової прокуратури.