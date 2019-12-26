Стали відомі подробиці побиття військової на Одещині
Про це інформує Радіо Свобода, уточнюючи, що жінку звуть Наталія Куліш, за званням вона рядова.
Також повідомляється, що тілесні ушкодження їй завдала інша військова – Віра Загороднюк, а інцидент стався ще 14 грудня.
«Нас відправили шити тенти на машини. Віра заявила, що не буде шити тенти та поїде додому, їй нібито важко це робити. Я почала обурюватися, зав’язався конфлікт, вона почала мене лаяти, а потім вдарила по зубах і вибила два. Синець на обличчі я замазувала, а зуби приклеїла і так ходила до 19 грудня. Потім поїхала до військового шпиталю», – розповіла Куліш, яка проходить службу у військовій частині А3438.
Як зазначається, за словами Куліш, бійку бачив командир роти забезпечення, де вона служить, Михайло Савічев. Утім, він сказав, нібито нічого не бачив - і жінка нічого не доведе.
За словами Куліш, конфлікти на службі в неї почалися з квітня 2019 року. Вона служить кухарем і від самого початку говорила про корупцію в підрозділі, але заяву до військової прокуратури не написала – через тиск і погрози.
«Я почала говорити про розкрадання сухих пайків, про те, що збирають з нас гроші, по 100-150 гривень на місяць, невідомо на що. Мене викликав заступник командира частини з тилового забезпечення Дмитро Ангелюк та заявив, що «я або служу, або не служу» і погрожував звільнити мене за станом здоров’я», – зазначила Куліш.
Як повідомлялося, міністр оборони Андрій Загороднюк узяв під особистий контроль справу про побиття військовослужбовиці в одній із військових частин Одеській області.
За його словами, Військова служба правопорядку проводить розслідування і надає відповідні матеріали до військової прокуратури.