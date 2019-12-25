На Одещині побили жінку-військовослужбовця - Загороднюк взяв справу під особистий контроль

В Одеській області на території однієї з військових частин невідомі побили жінку-військовослужбовця. Міністр оборони України Андрій Загороднюк взяв справу під особистий контроль.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Щойно мені стало відомо про факт побиття жінки-військовослужбовця в одній із військових частин в Одеській області... Справу беру під особистий контроль", - наголосив міністр.

Він повідомив, що в Одесі зараз перебуває його перший заступник Іван Руснак, який розбирається із ситуацією на місці.

Паралельно, за словами Загороднюка, Військова служба правопорядку проводить службове розслідування і надає відповідні матеріали до Військової прокуратури.

"Деталі повідомлю після того, як з’ясую усі подробиці", - зазначив міністр.