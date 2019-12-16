"Побиття" у Сумах “слуги народу” виявилося спецоперацією СБУ

У Сумах Служба безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури попередила вчинення насильницьких дій відносно народного депутата України IX скликання.

Про це повідомляє пресслужба СБ України.

«Зокрема, співробітники СБУ попередньо отримали інформацію про підготовку до вчинення дій насильницького характеру стосовно народного обранця, що пов'язані з його державною та громадською діяльністю», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що виконавці злочинного «замовлення» отримали від організатора обумовлену грошову винагороду. У зв'язку з необхідністю попередити вчинення злочину, який несе загрозу життю і здоров'ю народного депутата України, а також з метою встановлення всіх осіб, причетних до його організації та вчинення, співробітники СБУ спільно з прокуратурою провели процесуальне документування їх протиправних намірів.

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Під час його проведення дії осіб, причетних до правопорушення, було взято під контроль, завдяки чому заподіяння можливих тілесних ушкоджень або інших насильницьких дій щодо народного обранця було попереджено.

З метою отримання максимально об'єктивної та повної доказової бази щодо всіх учасників вказаного замаху, насамперед стосовно організатора, було прийнято рішення про розміщення у соціальній мережі повідомлення «замовленого» народного депутата про напад на нього двох молодиків у балаклавах.

Оприлюднення цієї інформації дало змогу співробітникам СБУ у повній мірі задокументувати дії організатора та виконавців.

На даний час слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування за ч. 3 ст. 27 (організація вчинення злочину), ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 346 (закінчений замах на насильство щодо народного депутата України) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору злочину.

Тривають слідчі дії.

Як раніше повідомляв Укрінформ, 15 грудня ввечері депутат Верховної Ради, член фракції "Слуга народу" Михайло Ананченко повідомив у Facebook, що поблизу його будинку в Сумах на нього напали двоє невідомих у балаклавах і завдали йому тілесних ушкоджень. Такі дії нападників він пов’язав зі своєю політичною діяльністю та з голосуванням у Верховній Раді.

Пізніше повідомлялося, що в Сумах розпочато кримінальне провадження за фактом нападу та побиття Ананченка.