СБУ підбила підсумки роботи за три місяці
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
“З вересня 2019 року слідчі Служби безпеки України здійснювали досудове розслідування у 1028 кримінальних провадженнях стосовно 382 осіб. До суду вже скеровано 209 обвинувальних актів щодо 235 громадян”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, за фактом скоєння злочинів проти основ національної та громадської безпеки слідчі Служби розслідували: 43 провадження за ст. 111 (державна зрада) та ст. 114 (шпигунство) ККУ, до суду передано 5 обвинувальних актів; 105 проваджень за ст. 109 (насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ, до суду скеровано 32 обвинувальні акти; 330 проваджень за статтями 258 - 258-5 (злочини пов`язані із терористичною діяльністю) ККУ, 13 обвинувальних актів передано до суду.
Так слідчі СБУ здійснили повідомлення про підозру у державній зраді ексзаступнику міністра економічного розвитку і торгівлі України, керівнику державного підприємства та представнику іноземної кампанії за заподіяння шкоди обороноздатності та економічній безпеці України.
У посяганні на територіальну цілісність України та у тероризмі Служба підозрює колишнього заступника мера Слов`янська.
За вимагання $100 тисяч готівкою та землі на узбережжі Чорного моря на $400 тисяч слідчі СБУ оголосили про підозру депутату Затоківської селищної ради Одеської області.
Здійснено повідомлення про підозру у шахрайстві та пропозиції неправомірної вигоди також “другу перших осіб”, який торгував посадами у державних органах.
Про підозру у контрабанді та збуті великих партій психотропів зі Східної Азії оголошено мешканцю Хмельницького.
Трьом організаторам нарколабораторій з виробництва прекурсорів та амфітаміну, що діяли у південному регіоні, також здійснено оголошення про підозру.
Наразі слідчі Служби завершили досудове розслідування і передали до суду обвинувальні акти щодо: голови так званого ЦВК ДНР; учасника бандформування «Слов’янська бригада» терористичної організації “ДНР”; трьох депутатів органів місцевого самоврядування Черкащини за вимагання $140 тисяч; голови правління і фінансового директора ПАТ “КБ “Південкомбанк”.
Крім того, за матеріалами СБУ до 12 років позбавлення волі з конфіскацією засуджено “міністра з надзвичайних ситуацій ДНР”.
Наразі вже відбуває покарання мешканець Запоріжжя, який за завданням так званого МГБ ДНР готував теракт у житловому масиві міста.