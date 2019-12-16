СБУ підбила підсумки роботи за три місяці

Слідчі Служби безпеки України упродовж трьох місяців 2019 року здійснили досудове розслідування у 1028 кримінальних провадженнях стосовно 382 осіб та направили до суду 209 обвинувальних актів щодо 235 громадян.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“З вересня 2019 року слідчі Служби безпеки України здійснювали досудове розслідування у 1028 кримінальних провадженнях стосовно 382 осіб. До суду вже скеровано 209 обвинувальних актів щодо 235 громадян”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за фактом скоєння злочинів проти основ національної та громадської безпеки слідчі Служби розслідували: 43 провадження за ст. 111 (державна зрада) та ст. 114 (шпигунство) ККУ, до суду передано 5 обвинувальних актів; 105 проваджень за ст. 109 (насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ, до суду скеровано 32 обвинувальні акти; 330 проваджень за статтями 258 - 258-5 (злочини пов`язані із терористичною діяльністю) ККУ, 13 обвинувальних актів передано до суду.

Так слідчі СБУ здійснили повідомлення про підозру у державній зраді ексзаступнику міністра економічного розвитку і торгівлі України, керівнику державного підприємства та представнику іноземної кампанії за заподіяння шкоди обороноздатності та економічній безпеці України.

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У посяганні на територіальну цілісність України та у тероризмі Служба підозрює колишнього заступника мера Слов`янська.

За вимагання $100 тисяч готівкою та землі на узбережжі Чорного моря на $400 тисяч слідчі СБУ оголосили про підозру депутату Затоківської селищної ради Одеської області.

Здійснено повідомлення про підозру у шахрайстві та пропозиції неправомірної вигоди також “другу перших осіб”, який торгував посадами у державних органах.

Про підозру у контрабанді та збуті великих партій психотропів зі Східної Азії оголошено мешканцю Хмельницького.

Трьом організаторам нарколабораторій з виробництва прекурсорів та амфітаміну, що діяли у південному регіоні, також здійснено оголошення про підозру.

Наразі слідчі Служби завершили досудове розслідування і передали до суду обвинувальні акти щодо: голови так званого ЦВК ДНР; учасника бандформування «Слов’янська бригада» терористичної організації “ДНР”; трьох депутатів органів місцевого самоврядування Черкащини за вимагання $140 тисяч; голови правління і фінансового директора ПАТ “КБ “Південкомбанк”.

Крім того, за матеріалами СБУ до 12 років позбавлення волі з конфіскацією засуджено “міністра з надзвичайних ситуацій ДНР”.

Наразі вже відбуває покарання мешканець Запоріжжя, який за завданням так званого МГБ ДНР готував теракт у житловому масиві міста.