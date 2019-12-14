СБУ перекрила на Київщині наркотрафік з Південної Америки

Служба безпеки України заблокувала поштовий канал контрабанди психотропних речовин з однієї з країн Південної Америки до РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що учасники міжнародного злочинного угруповання здійснювали контрабанду гуртових партій наркотиків транзитом через територію України до Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у столиці правоохоронці затримали кількох громадян України та РФ, які відповідали за отримання міжнародних передач та подальше пересилання наркотиків.

Серед затриманих ‒ організатор контрабанди на території нашої країни.

Під час низки обшуків у зловмисників виявлено комп’ютерну техніку та телефони з доказами причетності до наркотрафіку. Крім того, у фігурантів справи вилучено 6 кілограмів особливо небезпечної психотропної речовини – гармалину.

Вирішується питання щодо оголошення затриманим повідомлень про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів).

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Тривають слідчі дії для викриття та затримання решти співучасників злочину на території України.