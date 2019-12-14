СБУ перекрила на Київщині наркотрафік з Південної Америки
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що учасники міжнародного злочинного угруповання здійснювали контрабанду гуртових партій наркотиків транзитом через територію України до Росії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у столиці правоохоронці затримали кількох громадян України та РФ, які відповідали за отримання міжнародних передач та подальше пересилання наркотиків.
Серед затриманих ‒ організатор контрабанди на території нашої країни.
Під час низки обшуків у зловмисників виявлено комп’ютерну техніку та телефони з доказами причетності до наркотрафіку. Крім того, у фігурантів справи вилучено 6 кілограмів особливо небезпечної психотропної речовини – гармалину.
Вирішується питання щодо оголошення затриманим повідомлень про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів).
Тривають слідчі дії для викриття та затримання решти співучасників злочину на території України.