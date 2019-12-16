Депутат від "Слуги народу" заявив про напад невідомих у балаклавах

Депутат Верховної Ради, член фракції "Слуга народу" Михайло Ананченко заявив, що поблизу його будинку в Сумах на нього напали двоє невідомих.

Про це Ананченко написав у Facebook.

«Сьогодні, повертаючись додому, в рідному місті Суми, на мене біля під‘їзду здійснили напад двоє молодиків в балаклавах. Такі зухвалі дії я пов‘язую з моєю політичною діяльністю та з голосуванням на наступному пленарному тижні».

У зв'язку з цим депутат запевнив, що будь-які протиправні дії «стосовно нашої команди не змінять політичного курсу партії».

Ананченко також висловив сподівання на швидку та неупереджену реакцію правоохоронних органів.

Фото: Михайло Ананченко, Facebook