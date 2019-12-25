Керівники Держегеокадастру намагалися заволодіти землею на Львівщині

Проводиться досудове розслідування за фактом замаху керівництва Головного управління Держегеокадастру у Львівській області на незаконне відчуження земельної ділянки вартістю понад 25 млн грн.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

“За попередньою інформацією, посадовець, діючи у змові з підлеглими та іншими особами, видав та підписав накази про надання згоди на поділ земельної ділянки площею 26,75 га та розробку проєктів землеустрою. Орієнтовна вартість земельної ділянки становить понад 25 млн грн. Земельна ділянка перебуває у комунальній власності, тому Держгеокадастр не може нею розпоряджатися”, - йдеться у повідомленні.

Слідчі ДБР провели ряд обшуків та вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність посадових осіб.

Дії посадовців кваліфіковано як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.