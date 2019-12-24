У Мін’юсті пояснили, як швидко реагуватимуть на рейдерство у сфері майнових прав

Кабінет міністрів України прийняв постанову “Про внесення змін до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації”, якою Мін’юсту надана можливість реагувати на найбільш грубі та очевидні порушення закону протягом 24 годин з моменту надходження відповідної скарги.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська, інформує пресслужба відомства.

“Постановою встановлюється, що скарги у сферах державної реєстрації розглядаються не пізніше наступного робочого дня з дня її реєстрації на предмет встановлення підстав для відмови в її задоволенні. Крім того, розгляд скарги здійснюється Мін’юстом невідкладно, без розгляду її колегіально, у разі встановлення наявних очевидних порушень закону у рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації”, – повідомив Малюська.

Як зазначається, постанова також встановлює низку інших процедурних гарантій, які не дозволять недобросовісним учасникам справи затягувати розгляд скарги Мін’юстом.

Оновлений порядок розгляду скарг стосується не тільки порушень корпоративних прав або ж прав на будівлі і споруди, але й на земельні ділянки, ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що власник земельної ділянки, у якого незаконно відібрали землю, може звертатися із заявою до Міністерства юстиції України.

Така скарга на незаконні дії буде оформлена належним чином та відправлена онлайн через портал i.gov або листом чи подана безпосередньо до канцелярії Мін’юсту.